Германия

Форвард высказался о своем будущем.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски заявил, что не задумывается над завершением карьеры и намерен играть еще долго.

"Текущий контракт не мой последний. Я хочу играть еще долго. И я хочу добиться еще большего, мои партнеры в Мюнхене думают так же".

"Я чувствую себя лучше, чем в 26 лет. Играть еще десять лет? Может, восемь. Но мне еще предстоит впереди много лет, так что я не думаю о конце своей карьеры", — сказал форвард Sky Sport.

Ранее сообщалось, что нападающий был признан лучшим игроком в Германии в прошедшем сезоне.