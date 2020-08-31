Чех вскоре вернется в Бундеслигу.
Патрик Шик, getty images
31 августа 2020, 21:23
Байер и Рома достигли принципиального соглашения в вопросе трансфера нападающего Патрика Шика, увтерждает Sky Sport.
По данным источника, Леверкузен заплатит римлянам за чешского футболиста 27 миллионов евро. Первое предложение Байеры было в районе 22 миллионов плюс бонусы.
В минувшем сезоне Шик выступал на правах аренды в Лейпциге, где провел 28 матчей и забил 10 голов.
Ранее сообщалось, что леверкузенцы рассматривают чешского нападающего в качестве замены для Хаверца, который вскоре может стать игроком Челси.