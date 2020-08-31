Германия

Чех вскоре вернется в Бундеслигу.

Байер и Рома достигли принципиального соглашения в вопросе трансфера нападающего Патрика Шика, увтерждает Sky Sport.

По данным источника, Леверкузен заплатит римлянам за чешского футболиста 27 миллионов евро. Первое предложение Байеры было в районе 22 миллионов плюс бонусы.

В минувшем сезоне Шик выступал на правах аренды в Лейпциге, где провел 28 матчей и забил 10 голов.

Ранее сообщалось, что леверкузенцы рассматривают чешского нападающего в качестве замены для Хаверца, который вскоре может стать игроком Челси.