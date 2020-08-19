Германия

"Фармацевты" хотят подписать чешского форварда.

Нападающий Ромы Патрик Шик попал в сферу интересов Байера, сообщает в своем твиттере журналист Sky Sports Анджело Манджанте.

"Фармацевты" находятся в поисках потенциальной замену Каю Хаверцу и рассматривают возможность подписания чешского форварда. Римский клуб хочет выручить за своего игрока около 25 миллионов евро.

В этом сезоне Шик выступал на правах аренды в Лейпциге, где провел 28 матчей и забил 10 голов.

Ранее сообщалось, что Челси продолжает вести переговоры с Байером по Хаверцу.