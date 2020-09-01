Германия

Немецкий вингер получил легендарную "семерку".

Крайний полузащитник Баварии Серж Гнабри в следующем сезоне будет выступать под новым номером.

Вместо 22-го номера, под которым немецкий вингер играл в минувшей кампании, теперь на его футболке будет красоваться цифра 7.

Стоит отметить, ранее данный номер на протяжении 11 лет принадлежал Франку Рибери, пока тот не покинул Баварию на правах свободного агента в 2019 году.

"Я очень рад, что впредь буду выступать под этим номером. Франк всегда приводил болельщиков в восторг своей игрой — это меня мотивирует еще больше", — заявил Гнабри.

В сезоне-2019/20 Серж Гнабри провел в футболке Баварии 46 поединков во всех турнирах, в которых он забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.