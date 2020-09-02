Германия

Однако уходить их Лейпцига защитник не спешит.

Центральный защитник Дайот Упамекано недавно продлил контракт с Лейпцигом, но это отпугнуло не всех потенциальных покупателей француза. Его новое соглашение закончится летом 2023 года.

"Я продлил контракт с Лейпцигом, — цитирует Упамекано Goal. – Мной интересуются несколько клубов, мы с ними разговариваем, но у меня есть время. Посмотрим, что произойдет в будущем".

21-летний Упамекано перешел в Лейпциг в 2017 году из Зальцбурга. В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей в чемпионате Германии, отметившись одним ассистом.

По последней информации, Манчестер Юнайтед готов начать переговоры по трансферу Дайота.