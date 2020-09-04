Германия

Представляем вашему вниманию очередную подборку интересных моментов в минувшем сезоне чемпионата Германии.

В Германии завершился очередной сезон в элитном дивизионе, чемпионство в котором вновь отпраздновала Бавария. Официальный канал Бундеслиги продолжает подводить итоги сезона и радовать зрителей подборками красивых голов и интересных моментов.

Предлагаем вашему вниманию топ-10 хороших моментов, упущенных футболистами, чтобы забить гол. В эту подборку вошли промахи Штефана Поша, Томаса Мюллера, Керема Демирбая и других.

Смотрите также лучшие голы из дальних дистанций в рамках Бундеслиги сезона-2019/20.