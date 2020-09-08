Германия

Вероятно, игрок готовится к переезду в другой клуб.

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара пропустит начало предсезонной подготовки с первой командой, утверждает Bild.

По данным источника, клуб дал испанскому футболисту несколько дней отдыха в связи с поединками сборной. Также хавбек не сдавал ПЦР-тест на коронавирус.

Отмечается, что СМИ связывают отсутствие полузащитника с вероятным переходом в стан другой команды, а именно в Ливерпуль.

Ранее сообщалось, что Тиаго у мерсисайдцев может перехватить бывший клуб футболиста — Барселона.