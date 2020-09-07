Испанский полузащитник может вернуться в родной клуб.
Тиаго Алькантар, getty images
07 сентября 2020, 23:59
Барселона следит за ситуацией вокруг Тиаго Алькантары и уже связалась с ним, сообщает Football Espana со ссылкой на Bild.
Испанец покинул Барселону в 2013 году после того, как Бавария активировала клаусулу в размере 25 миллионов евро. Он провел 235 матчей за мюнхенцев, в которых забил 31 гол.
В составе "красных" испанец выиграл 14 трофеев, среди которых семь побед в чемпионате Германии и триумф в Лиге чемпионов.
Напомним, что сам полузащитник хочет перейти в Ливерпуль.