Испания

Испанский полузащитник может вернуться в родной клуб.

Барселона следит за ситуацией вокруг Тиаго Алькантары и уже связалась с ним, сообщает Football Espana со ссылкой на Bild.

Испанец покинул Барселону в 2013 году после того, как Бавария активировала клаусулу в размере 25 миллионов евро. Он провел 235 матчей за мюнхенцев, в которых забил 31 гол.

В составе "красных" испанец выиграл 14 трофеев, среди которых семь побед в чемпионате Германии и триумф в Лиге чемпионов.

Напомним, что сам полузащитник хочет перейти в Ливерпуль.