Германия

Испанский защитник еще как минимум один сезон проведет в Германии.

РБ Лейпциг договорился с Манчестер Сити о продлении аренды левого защитника Анхелиньо на еще один сезон. Об этом сообщил немецкий клуб на своем официальном сайте.

В договоре прописана возможность выкупа футболиста. В таком случае он станет игроком Лейпцига до лета 2025 года.

Испанец впервые перешел в РБ Лейпциг в январе 2020 года. За полсезона он сыграл 18 матчей в футболке "быков", отметившись одним голом и шестью результативными передачами.

Анхелиньо в прошлой кампании помог Разенбальшпорту занять третье место в чемпионате Германии, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где команда уступила ПСЖ (0:3).