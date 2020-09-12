Германия

Бразильский нападающий стал футболистом Морейренсе.

Фелипе Пирес, который способен сыграть на любой позиции в тройке атаки, перешел в Морейренсе, сообщил официальный сайт Хоффенхайма.

Контракт бразильца с немецким клубом был рассчитан до лета 2021 года, но стороны решили расстаться быстрее. За пять лет, который Фелипе принадлежал Хоффенхайму, он ни разу не сыграл за команду, только дважды попав в заявку на матчи Бундеслиги.

Пирес перешел в стан "деревенских" летом 2015 года из Зальцбурга за миллион евро. После этого он сдавался в аренду Франкфурту (ныне играет в 4-й лиге Германии), венской Аустрии, Палмейрасу, Форталезе и хорватской Риеке.