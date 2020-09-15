Игрока Вольфсбурга окончательно замучили травмы.
Игнасио Камачо, getty images
15 сентября 2020, 09:33
Официальный твиттер Вольфсбурга сообщает, что полузащитник команды Игнасио Камачо повесил бутсы на гвоздь.
Отмечается, что испанский футболист решил завершить карьеру в 30-летнем возрасте из-за состояния здоровья. Также хавбек запомнился своими выступлениями за Малагу и Атлетико.
Напомним, Камачо практически полностью пропустил последние два сезона из-за травмы левой ноги. Несколько раз игрок возвращался к тренировкам, но происходил рецидив повреждения.
Ранее сообщалось, что Вольфсбург приобрел у Сошо французского защитника Мексента Лакруа.