Германия

Игрока Вольфсбурга окончательно замучили травмы.

Официальный твиттер Вольфсбурга сообщает, что полузащитник команды Игнасио Камачо повесил бутсы на гвоздь.

Отмечается, что испанский футболист решил завершить карьеру в 30-летнем возрасте из-за состояния здоровья. Также хавбек запомнился своими выступлениями за Малагу и Атлетико.

Напомним, Камачо практически полностью пропустил последние два сезона из-за травмы левой ноги. Несколько раз игрок возвращался к тренировкам, но происходил рецидив повреждения.

Ранее сообщалось, что Вольфсбург приобрел у Сошо французского защитника Мексента Лакруа.