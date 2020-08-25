Германия

Максенс Лакруа сменил Сошо на Вольфсбург.

Вольфсбург приобрел центрального защитника выступающего во французской Лиге 2 Сошо Максенса Лакруа — сообщил официальный сайт "волков".

Недавний соперник Шахтера по Лиге Европы заплатил Сошо 5 миллионов евро и подписал с защитником, рост которого составляет 190 см, контракт до 30 июня 2024 года.

Выступавший в юношеских сборных Франции (U-16, U-17, U-18) Лакруа является воспитанником Сошо, но за первую команду с 2018 года провел лишь 27 матчей во всех турнирах.