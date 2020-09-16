Германия

Польский нападающий Баварии отметил насыщенный график нынешней кампании.

Форвард Баварии Роберт Левандовски отметил загруженность футбольного календаря в сезоне-2020/21.

"Следующий сезон для каждого клуба и всех футболистов, будет, наверное, самым сложным сезоном в жизни", — цитирует Роберта ESPN.

"Мы должны быть готовы не только к футбольным матчам, оттачивать свои умения и мастерство, но также и правильно обходиться с нашим телом".

"Нас ожидает то, чего мы еще в жизни не испытывали. Я не знаю, какие у меня цели на этот сезон. Постараюсь сыграть получше и забить побольше, но на первом месте, конечно же, команда и победы с ней".

Многие считают, что польский нападающий был бы главным фаворитом на Золотой мяч-2020, однако издание France Football решило не вручать награду в этом году.