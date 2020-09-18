Германия

Мюнхенцы продолжают вести переговоры по молодому фулбеку.

Правый защитник Аякса Сержиньо Дест может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, поскольку в его услугах серьезно заинтересована Бавария. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мюнхенский гранд предложил за 19-летнего американца 15 миллионов евро, однако Аякс готов продать своего футболиста за 25 миллионов евро.

Барселона также связывалась с агентом Деста, однако каталонцы будут готовы включиться в гонку за молодым фулбеком в случае ухода Нельсона Семеду.

Ранее сообщалось, что в подписании Сержиньо Деста заинтересован и туринский Ювентус.