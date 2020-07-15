Италия

Туринцы претендуют на правого защитника Аякса.

Ювентус нацелился на Сержиньо Джанни Деста в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Туринцы уже связались с агентом игрока, чтобы убедить того выбрать именно итальянский клуб.

В текущем сезоне защитник провел 36 поединков в футболке "бело-красных", отличившись двумя голами и шестью ассистами.

Напомним, что на защитника также претендует Барселона, но игрок заинтересован в переходе в Баварию.