Туринцы претендуют на правого защитника Аякса.
Сержиньо Дест, getty images
15 июля 2020, 01:39
Ювентус нацелился на Сержиньо Джанни Деста в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
Туринцы уже связались с агентом игрока, чтобы убедить того выбрать именно итальянский клуб.
В текущем сезоне защитник провел 36 поединков в футболке "бело-красных", отличившись двумя голами и шестью ассистами.
Напомним, что на защитника также претендует Барселона, но игрок заинтересован в переходе в Баварию.