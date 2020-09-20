Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Бундеслиги.

В матче стартового тура Бундеслиги дортмундская Боруссия одержала победу над гладбахской Боруссией со счетом 3:0.

Дублем в составе "шмелей" отличился нападающий Эрлинг Холанд, а еще один гол забил Джованни Рейна.



Боруссия Д — Боруссия М 3:0

Голы: Рейна, 35, Холанд, 54 (пен.), 77.

Боруссия Д: Бюрки — Джан, Хуммельс, Аканжи — Менье, Витсель, Беллингэм (Дилейни, 67), Азар (Пасслак, 19) — Санчо (Ройс, 79), Рейна (Брандт, 79) — Холанд.

Боруссия М: Зоммер — Элведи, Гинтер, Бенсебаини — Лайнер, Крамер, Нойхаус, Вендт (Херрманн, 69) — Хофманн — Штиндль (Плеа, 57), Х. Вольф (Тюрам, 57).

Предупреждения: Аканжи — Штиндль.