Лучший бомбардир чемпионата Турции продолжит карьеру в Германии.
Александр Серлот, РБ Лейпциг
22 сентября 2020, 22:59
Александр Серлот пополнил состав РБ Лейпцига, сообщил официальный сайт "быков".
24-летний футболист подписал соглашение на пять лет. Он будет выступать под №19.
"Король Севера", — так представил новичка "быков" официальный Twitter клуба.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 20 миллионов евро и четыре в виде бонусов.
В сезоне-2019/20 Серлот на правах аренды выступал за Трабзонспор: он забил 24 гола в 34 играх лиги.