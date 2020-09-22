Германия

Лучший бомбардир чемпионата Турции продолжит карьеру в Германии.

Александр Серлот пополнил состав РБ Лейпцига, сообщил официальный сайт "быков".

24-летний футболист подписал соглашение на пять лет. Он будет выступать под №19.

"Король Севера", — так представил новичка "быков" официальный Twitter клуба.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 20 миллионов евро и четыре в виде бонусов.

В сезоне-2019/20 Серлот на правах аренды выступал за Трабзонспор: он забил 24 гола в 34 играх лиги.