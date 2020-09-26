Завершились субботние игры чемпионата Германии.
Боруссия Дортмунд неожиданно уступила Аугсбургу, Боруссия М и Унион Берлин сыграли вничью, Штутгарт справился с Майнцем, а Арминия одолела Кельн.
Боруссия М – Унион Берлин 1:1
Голы: Тюрам, 56 – Шлоттербек, 80
Боруссия М: Зоммер, Бенсебайни, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Крамер, Нойхаус (Херрманн, 85), Штиндль, Хофманн, Тюрам (Вендт, 70), Плеа (Вольф, 75)
Унион Берлин: Люте, Кнохе, Триммель (Рюэрсон, 73), Ленц, Шлоттербек, Беккер (Ингвартсен, 57), Андрих, Бюльтер (Тойхерт, 73), Премель (Грисбек, 88), Фридрих, Авонийи (Крузе, 58)
Предупреждения: Бенсебайни, Триммель, Андрих.
Майнц – Штутгарт 1:4
Голы: Квайсон, 13 – Вамангитука, 45, Дидави, 61, Климович, 80, Каладжич, 87
Майнц: Центнер, Сен-Жюст, Ниакате, Бросински (Буркардт, 82), Баку, Латца, Баррейро (Озтуналы, 69), Боэтиюс (Хак, 82), Квайсон, Матета (Небель, 86), Онисиво
Штутгарт: Кобель, Соса, Кемпф, Штенцель, Антон, Эндо, Дидави (Кулибали, 82), Мангаля (Клемент, 87), Кастро (Климович, 74), Вамангитука (Массимо, 83), Калайджич (Аль-Гаддиуи, 87)
Предупреждения: Ниакате, Штенцель, Мангаля, Кастро
Удаления: Ниакате, 77, Штенцель, 90+1.
Аугсбург – Боруссия Д 2:0
Голы: Удуокаи, 40, Калиджури, 54
Аугсбург: Гикевич, Удуохай, Гауэлеу, Яго, Фрамбергер, Калиджури, Хедира (Оксфорд, 63), Груэсо (Штробль, 90), Хан (Сухи, 90), Нидерлехнер (Финнбогасон, 62), Грегорич (Йенсен, 57)
Боруссия Д: Бюрки, Менье (Рейньер, 69), Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Брандт, 60), Витцель (Дауд, 83), Джан, Рейна, Беллингем (Ройс, 60), Санчо, Холанд
Предупреждения: Грегорич, Хедира, Холанд, Гауэлеу, Менье, Витцель, Джан.
Арминия – Кельн 1:0
Гол: Джоан Эдмундссон, 78
Арминия: Ортега, Пипер, ван дер Хорн, Лукоки, Брюннер, Хартель (Кунце, 88), Доан (Шипплок, 73), Притль, Суку, Клос, Кордова (Эдмундссон, 68)
Кельн: Хорн, Хорн, Чихос, Борнаув, Эхизибуэ, Хектор (Дрекслер, 46), Тильманн (Лимниос, 62), Схири, Дуда (Озджан, 75), Реджбечай (Соренсен, 87), Андерссон (Арокодаре, 76)
Предупреждения: Хектор, Чихос, Клос, Суку, Соренсен.