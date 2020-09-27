Германия

Защитник Шальке принес свои извинения за нелицеприятный эпизод.

Во втором туре Бундеслиги Шальке дома уступил 1:3 Вердеру, а защитник "кобальтовых" Озан Кабак был удален с поля за плевок в Людвига Аугустинссона.

"Я бы хотел искренне извиниться перед Людвигом. Я не хотел попасть в него, это было случайно. Я не целился в Аугустинссона, телекамеры показывают инцидент с другого ракурса. Я никогда не делал так раньше и никогда не сделаю в будущем, ведь это неспортивное поведение", — написал Кабак в Твиттере.

"Мне очень сильно не повезло. Но в любом случае, прошу прощения у Людвига".

Следующий матч Шальке проведет третьего октября против РБ Лейпциг в рамках Бундеслиги.