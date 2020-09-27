Представляем вашему вниманию видеообзор игры Бундеслиги.
Шальке, Getty Images
27 сентября 2020, 09:22
Шальке продолжает терпеть бедствие. В этот раз гельзенкирхенцы уступили дома Вердеру, лишь в добавленное время уйдя от разгрома — 1:3.
Шальке – Вердер 1:3
Голы: Ут, 90+1 – Фюллькруг, 22, 37, 59 (с пенальти)
Шальке: Ферманн, Стамбули (Сане, 46), Кабак, Очипка, Бужеляб, Руди, Бенталеб, Маскарель, Раман (Ибишевич, 46), Пасиенсия, Ут
Вердер: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Гебре Селассие, Фридль, Мбом (Осако, 89), Битенкур (Эггештайн, 68), Эггештайн, Классен (Гросс, 87), Сарджент (Чонг, 87), Фюллькруг (Зельке, 68)
Предупреждения: Пасиенсия, Стамбули, Ут, Бужеляб, Кабак, Бенталеб, Мбом, Классен