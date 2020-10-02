Хавбек близок к тому, чтобы остаться в Бундеслиге.
Марио Гетце, getty images
02 октября 2020, 15:36
Руководство Герты ведет переговоры с экс-полузащитником Боруссии Д Марио Гетце, утверждает Bild.
По данным источника, немецкий футболист близок к тому, чтобы заключить контракт с берлинцами. Напомним, футболист находится в статусе свободного агента.
СМИ утверждали, что в услугах Гетце заинтересованы команды из Серии А, а также Интер Майами из МЛС.
Кроме того, сообщалось, что полузащитник может и вовсе вернуться в стан мюнхенской Баварии, за которую он выступал с 2013 по 2016 год.