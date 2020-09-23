Германия

Мюнхенский клуб ведет переговоры со свободным агентом.

Бывший полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце может вновь стать игроком Баварии, сообщает издание Sport Bild.

Мюнхенский клуб планирует добавить глубины составу и заинтересован в подписании атакующего хавбека, который находится в статусе свободного агента. На данный момент главный тренер "красных" Ханси Флик ведет переговоры с 28-летним игроком.

Гетце уже выступал в составе Баварии в 2013-16 годах, отыграв 114 матчей и забив 36 голов.

Ранее сообщалось, что в подписании Гетце также заинтересован Интер Майами.