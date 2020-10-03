Германия

Менхенгладбахцы трижды поразили ворота соперника.

Боруссия М, будущий соперник Шахтера в Лиге чемпионов, отправилась в гости к Кельну и добилась победы со счетом 3:1.

Гладбахцы уверенно начали поединок, отметившись двумя быстрыми голами, а затем закрепили успех в начале второго тайма.

Гол "козлов" в конце встречи на распределение очков никак не повлиял.

Кельн — Боруссия М 1:3

Голы: Реджбечай, 84 — Плеа, 14, Лайнер, 16, Штиндль (с пенальти)

Кельн: Хорн — Соренсен, Борнов, Чичос (Вольф, 46) — Эхизибуэ (Лимниос, 66), Дуда (Тильман, 77), Шкири (Хогер, 86), Реджбечай, Хорн — Дрекслер (Арокодаре, 77), Андерссон

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Тюрам (Херрманн, 69), Штиндль (Вольф, 77), Хофманн (Траоре, 88) — Плеа (Эмболо, 88)

Предупреждения: Эхизибуэ, Реджбечай, Соренсен — Бенсебаини, Херрманн, Лайнер