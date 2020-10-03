Немецкий голкипер продолжит карьеру во второй Бундеслиге.
Свен Ульрайх, hsv.de
03 октября 2020, 20:54
Гамбург выкупил контракт голкипера Свена Ульрайха у мюнхенской Баварии. Об этом сообщает официальный сайт "динозавров".
32-летний немец подписал с новым клубом полноценное соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года. Сумма трансфера по неофициальным данным составила 500 тысяч евро.
Отметим, что в прошлом сезоне Ульрайх провел всего один поединок в футболке Баварии, в котором заработал желтую карточку и пропустил один гол.