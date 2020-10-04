Германия

Англичанин отправится за игровой практикой в чемпионат Германии.

Полузащитник Тоттенхэма Райан Сессеньон, который также может закрыть позицию левого защитника, продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, Хоффенхайм договорился со "шпорами" об аренде 20-летнего англичанина до конца сезона без права выкупа.

Немецкий клуб хотел включить в соглашение пункт о выкупе Сессеньона на постоянной основе, однако Тоттенхэм отказался от этого варианта. Футболист вскоре пройдет медосмотр в новом клубе, а стороны уладят все детали будущего перехода.

В прошлом сезоне Райан Сессеньон провел в футболке лондонского клуба 12 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.