Германия

Нидерландский вингер продолжит карьеру в чемпионате Германии.

РБ Лейпциг на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего полузащитника Джастина Клюйверта.

21-летний нидерландец перешел в новый клуб на правах арендного соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона. В стане "быков" Джастин будет выступать под 21-м номером.

В прошлом сезоне Клюйверт-младший провел в футболке Ромы 31 поединок во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, ранее Лейпциг оформил предварительное подписание защитника загребского Динамо Йошко Гвардиола в 2021 году.