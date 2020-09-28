Хорватский защитник продолжит карьеру в Германии летом 2021 года.
Йошко Гвардиол, фото dierotenbullen.com
28 сентября 2020, 20:24
РБ Лейпциг оформил предварительное подписание защитник загребского Динамо Йошко Гвардиола. Об этом сообщает официальный сайт "быков".
18-летний хорват нынешний сезон доиграет за хорватский клуб, а уже летом 2021 года он присоединится к команда Юлиана Нагельсманна.
Гвардиол подписал с Лейпцигом долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2026 года.
В новом сезоне Гвардиол провел пять поединков в футболке Динамо Загреб, отличившись одним ассистом. Сообщалось, что его трансфер обошелся "быкам в 16 миллионов евро.