Германия

Хорватский защитник продолжит карьеру в Германии летом 2021 года.

РБ Лейпциг оформил предварительное подписание защитник загребского Динамо Йошко Гвардиола. Об этом сообщает официальный сайт "быков".

18-летний хорват нынешний сезон доиграет за хорватский клуб, а уже летом 2021 года он присоединится к команда Юлиана Нагельсманна.

Гвардиол подписал с Лейпцигом долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2026 года.

В новом сезоне Гвардиол провел пять поединков в футболке Динамо Загреб, отличившись одним ассистом. Сообщалось, что его трансфер обошелся "быкам в 16 миллионов евро.