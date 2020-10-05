Арсенал отправил француза за игровой практикой в Германию.
Маттео Гендузи, ФК Герта
05 октября 2020, 19:51
Герта объявила о подписании полузащитника Арсенала Маттео Гендузи и защитника Базеля Омара Алдерета.
21-летний француз покинул Эмирейтс и перешел в немецкий клуб на правах арендного соглашение, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.
23-летний парагваец, в свою очередь, перебрался в Герту на постоянной основе, подписав долгосрочный контракт.
Кроме того, берлинская команда объявила о расставании с защитником Каримом Рекиком. Нидерландец поставил подпись под полноценным соглашением с Севильей до 2025 года.