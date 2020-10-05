Германия

Арсенал отправил француза за игровой практикой в Германию.

Герта объявила о подписании полузащитника Арсенала Маттео Гендузи и защитника Базеля Омара Алдерета.

21-летний француз покинул Эмирейтс и перешел в немецкий клуб на правах арендного соглашение, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

23-летний парагваец, в свою очередь, перебрался в Герту на постоянной основе, подписав долгосрочный контракт.

Кроме того, берлинская команда объявила о расставании с защитником Каримом Рекиком. Нидерландец поставил подпись под полноценным соглашением с Севильей до 2025 года.