Германия

Football.ua анонсирует очередной тур чемпионата Германии.

На матчи сборных посмотрели, теперь можно и к клубному футболу вернуться. Грядет очередной тур в немецкой Бундеслиге, который скрасит выходные рядом интересных противостояний. Арминия готовится принимать в гости Баварию, Дортмунд, пожалуй, в ключевом матче тура сразится с Хоффенхаймом, Шальке постарается добыть свое первое очко в турнире и многое другое.

Четвертый тур:

Хоффенхайм — Боруссия Д

Суббота, 17 октября, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Чего ожидать от Боруссии — загадка. Казалось бы, "шмели" добыли две легкие домашние победы с общим счетом 7:0, но в первом же выездом поединке проиграли Аугсбургу. Хоффенхайм также удивляет, но, скорее, с положительной точки зрения. "Деревенские" эффектно "хлопнули" Баварию, но в прошлом туре в равной борьбе проиграли Айнтрахту.

Пожалуй, Дортмунд можно считать фаворитом встречи. Но удивляться не придется, если Хоффенхайм отберет очки у именитого оппонента. Кроме того, кадровая ситуация у хозяев более радужная.

Ориентировочный состав:

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Фогт, Акпогума — Кадерабек, Руди, Самассеку, Сков — Баумгартнер, Крамарич — Даббур

Дортмунд: Бурки — Пищек, Хуммельс, Джан — Менье, Беллингхэм, Витцель, Геррейро — Рейна — Санчо, Холанд

Не сыграют: Бичакчич, Стафилидис — Аканжи, Загаду, Азар, Шульц

прогноз 2:3

Фрайбург — Вердер

Суббота, 17 октября, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Болельщики Вердера могут с оптимизмом смотреть в будущее текущего сезона. Команда, находясь в кризисе весь прошлый розыгрыш, уже добыла две победы в трех стартовых поединках. Теперь же предстоит сразится против крепкого соперника, но который не может похвастаться столь уверенным началом кампании.

Фрайбург добыл пока только четыре очка, а в прошлом туре разгромно уступил Боруссии Д (0:4).

Ориентировочный состав:

Фрайбург: Мюллер — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Шаллай, Сантамария, Хефлер, Грифо — Петерсен, Хелер

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Августинссон — Мбом, Эггестайн, Биттенкур — Сарджент, Фуллкруг, Чонг

Не сыграют: Абраши, Флеккен, Хаберер

прогноз 1:1

Герта — Штутгарт

Суббота, 17 октября, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Берлинцы уверенно победили в стартовом туре, но затем последовали два поражения. Тем не менее, Герта дала настоящий бой Баварии на Альянц Арене. Штутгарт, в свою очередь, отобрал очки у Байера и обыграл Майнц. "Швабы" очень достойно начали сезон, и аутсайдерами матча против Герты их назвать никак нельзя. Поединок равных команд, где можно ожидать любой результат.

Ориентировочный состав:

Герта: Шволов — Пекарик, Штарк, Бойята, Платтенхардт — Дарида, Тузар, Миттельштадт — Кунья — Лукебакио, Кордова

Штутгарт: Кобель — Стензель, Камински, Кемпф — Эндо — Силас, Мангала, Кастро, Соса — Дидави — Калайджич

Не сыграют: Аскасибар, Гендузи — Мавропанос

прогноз 2:0

Майнц — Байер

Суббота, 17 октября, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Майнц уже остался без главного тренера после третьего тура, ведь команда потерпела три поражения кряду. Впрочем, ситуация Байера, учитывая амбиции клуба, тоже далека от идеала. Леверкузенцы в трех играх сыграли вничью, и "фармацевтам" важно открыть счет победам в поединке против уязвимых "карнавальников.

Ориентировочный состав:

Майнц: Центнер — Мвене, Сент Джаст, Ниакате, Бросински — Кунде, Латца — Онисиво, Штегер, Куайсон — Матета

Леверкузен: Градецкий — Л. Бендер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Арангуис — Беллараби, Амири, Демирбай, Диаби — Аларио

Не сыграют: Ариас, Паулиньо, Шик, Вирц

прогноз 1:3

Аугсбург — Лейпциг

Суббота, 17 октября, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Рядовой поединок? А вот и нет. Нас ждет битва лидеров турнирной таблицы. Лейпциг удерживает первенство лишь за счет лучшего показателя забитых и пропущенных. Очевидно, что "быки" будут фаворитами в поединке, но "фуггеры" не зря находятся на своем месте — Аугсбург еще не знал поражений в сезоне и имеет на своем счету победу над Дортмундом. Как бы там ни было, для Лейпцига вряд ли будет легким.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер, Гувелеу, Удуохай, Яго — Хан, Хедира, Груэцо, Калиджури — Грегорич — Нидерлехнер

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Хайдара, Адамс, Кампль, Анхелиньо — Ольмо, Форсберг — Поульсен

Не сыграют: Моравек — Хартманн, Лаймер

прогноз 2:2

Арминия — Бавария

Суббота, 17 октября, ШукоАрена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Арминия, которая 11 лет не была в Бундеслиге, за три тура уже успела и проиграть, и выиграть, и сыграть вничью. Теперь новичкам предстоит сразится с сильнейшей командой Европы. Впрочем, не стоит списывать Арминию со счетов. Да, хозяевам во многом надо надеятся на чудо, но и Бавария в Бундеслиге выступает не самым уверенным образом.

В прошлом туре мюнхенцы вырвали победу у Герты (4:3), а ранее так и вовсе проиграли Хоффенхайму. Если же Бавария потеряет очки в подобном матче, то этого не поймет никто.

Ориентировочный состав:

Билефельд: Ортега — де Медина, Пипер, ван дер Хорн, Лукоки — Приетль, Хартель — Эдмундссон, Доан, Кордова — Клос

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Не сыграют: Шуку — Ньязу, Сане, Ричардс

прогноз 1:4

Боруссия М — Вольфсбург

Суббота, 17 октября, Боруссия Парк, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Обе команды находятся во второй половине турнирной таблицы, но Боруссия, хоть и опережает соперника всего на одной очко, начала чемпионат намного задорнее. Вольфсбург при поединка сыграл вничью, забив один гол и столько же пропустив. Идеальная стабильность. Гладбах успел же за это время проиграть дерби против Дортмунда, выиграть дерби против Кельна и сыграть вничью с Унионом. Вероятно, и в грядущем матче Боруссия будет фаворитом.

Ориентировочный состав:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль, Тюрам — Плеа

Вольфсбург: Кастельс- Баку, Лакруа, Брукс, Руссильон — Гилавоги, Арнольд — Штеффен, Мехмеди, Брекало — Вегхорст

Не сыграют: Поульсен — Мбабу, Отавио, Погранчич

прогноз 2:0

Кельн — Айнтрахт

Воскресенье, 18 октября, РейнЭнерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Команды кардинально по-разному начали чемпионат. Если Айнтрахт разделяет первое место с Аугсбургом и Лейпцигом, но Кельн пребывает на дне турнирной таблицы, проиграв все стартовые поединки. Статистически, команды часто ярко проводят очные поединки, причем победитель противостояния всегда разный. За пять последний матчей — две победы "орлов", две у "козлов" и одна ничья.

Ориентировочный состав:

Кельн: Т. Хорн — Шмитц, Борноу, Чихос, Й. Хорн — Схири, Гекто — Вольф, Дуда, Якобс — Андерссон

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — Туре, Роде, Ильсанкер, Цубер — Камада — Дост, Сильва

Не сыграют: Кайнц — Аче, Костич

прогноз 2:1

Шальке — Унион

Воскресенье, 18 октября, Фельтенс Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Новый сезон, новый тренер, а у Шальке все стабильно плохо. Ноль очков после трех туров, 1:15 разница забитых и пропущенных. Уже старта сезона и не придумать. Тем не менее, впереди у "синих" неплохой шанс наконец набрать очки, ведь к ним в гости едет не самых серьезный оппонент — Унион. В тоже время, на счету берлинцев уже четыре пункта в Бундеслиге, и сумеют ли "кобальтовые" обыграть "железных" — вопрос открытый.

Ориентировочные составы:

Шальке: Реннов — Людвиг, Сане, Настасич, Очипка — Маскарель, Бенталеб — Шепф, Ут, Раман — Пасиенсия

Унион: Люте — Фридрих, Кнохе, Гиссельманн — Триммель, Премель, Андрих, Ленц — Беккер, Бюльтер — Крузе

Не сыграют: Фарманн, Кабак, Сердар — Уджа