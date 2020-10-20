Германия

Талантливый полузащитник связал свое будущее с клубом.

Нападающий Хоффенхайма Максимилиан Бейер заключил новый договор с клубом до июня 2024 года, сообщил официальный сайт "деревенских".

Максимилиан Бейер, которому несколько дней назад исполнилось 18, перебрался в академию Хоффенхайма из Энергии Коттбус в июле 2018 года.

Он является самым молодым игроком в истории Хоффенхайма, сыгравшим в Бундеслиге – 17 лет, 3 месяца и 22 дня. Ранее это достижение принадлежало нынешнему защитнику Баварии Никласу Зюле.

В последнем на данный момент туре Бундеслиги "деревенские" минимально уступили дортмундской Боруссии – 0:1.