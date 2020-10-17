Германия

Гол Ройса принес дортмундцам три очка.

Боруссия Д отправилась в гости к Хоффенхайму в рамках четвертого тура чемпионата Германии. Команды традиционно радуют забитыми голами, но в этот раз феерия не получилась.

Единственный гол в поединке забил Марко Ройс с передачи Эрлинга Холанда ближе к концу поединка.

Хоффенхайм — Боруссия Д 0:1

Гол: Ройс, 76

Хоффенхайм: Бауманн — Пош (Гриллитч, 79), Фогт, Акпогума — Гейгер, Гачинович (Бруун-Ларсен, 60), Руди, Самассеку, Сков (Сессеньон, 79) — Бьебу (Даббур, 79), Бельфодил (Баумгартнер, 60)

Боруссия Д: Хитц — Пасслак, Пишчек (Дилэйни, 21), Хуммельс, Менье (Геррейру, 75) — Витсель, Джан, Дауд (Беллингем, 75) — Санчо (Ройс, 64), Рейна, Брандт (Холанд, 64)

Предупреждения: Пош — Рейна