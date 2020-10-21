Германия

Швейцарский хавбек зимой может отправиться на повышение в другой клуб.

Центральный полузащитник Боруссии М Денис Закария в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, 23-летний швейцарец попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Челси, однако в последние дни стало известно, что в гонку за футболистом включилась мюнхенская Бавария.

В прошлом сезоне Закария провел в футболке Боруссии М 31 поединок во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативных передач.

Минувшим летом появлялась информация об интересе к швейцарскому хавбеку со стороны Манчестер Сити.