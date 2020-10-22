Германия

Украинский футбол может потерять талантливого футболиста.

Немецкий футбольный союз планирует натурализовать нападающего Нюрнберга Эрика Шуранова, сообщает Bild.

Источник утверждает, что украинец уже давно находится в сфере интересов НФС. Более тщательно его кандидатурой занялись после просьбы тренера сборной Германии U-19 Кристиан Вернса.

В текущем сезоне Шуранов провел один поединок в футболке второй команды Нюрнберга, отметившись одним голов.

Также форвард получал приглашение в молодежную сборную Германии, но провел в запасе всю игру с Данией.