Австриец подписал новое соглашение с клубом.
Штефан Пош, Getty Images
27 октября 2020, 17:21
Защитник Штефан Пош продлил соглашение с Хоффенхаймом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Австрийский центрбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "сине-белыми", который рассчитан до июня 2024 года.
Пош присоединился к академии Хоффенхайма из австрийского клуба Адмира Ваккер в 2015 году. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 6 поединков в составе команды.
Ранее сообщалось, что Хоффенхайм продлил контракт с нападающим Максимилианом Бейером.