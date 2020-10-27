Германия

Австриец подписал новое соглашение с клубом.

Защитник Штефан Пош продлил соглашение с Хоффенхаймом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Австрийский центрбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "сине-белыми", который рассчитан до июня 2024 года.

Пош присоединился к академии Хоффенхайма из австрийского клуба Адмира Ваккер в 2015 году. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 6 поединков в составе команды.

Ранее сообщалось, что Хоффенхайм продлил контракт с нападающим Максимилианом Бейером.