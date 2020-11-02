Германия

Специалист верит, что вундеркинд переедет в Англию.

Спортивный директор австрийского Зальцбурга Кристов Фройнд рассказал про переход Эрлинга Холанда в дортмундскую Боруссию и заявил, что норвежская звезда однажды окажется в Ливерпуле.

"Мы вели переговоры с Боруссией Д по Холанду совсем недолго. Игрок сам выразил готовность перейти в стан "шмелей".

"Многие клубы выходили на нас с хорошими предложениями, но все зависело от выбора самого Эрлинга. В ближайшие 10 лет он может добиться всего в футболе. В конце концов, он окажется в Ливерпуле", — цитирует Фройнда издание Welt.

Отметим, Холанд перешел в Боруссию в конце 2019 года. В текущем сезоне на его счету семь голов в восьми матчах за "шмелей".