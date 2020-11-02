Германия

Хозяева сенсационно потеряли очки.

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм дома неожиданно уступил Униону из Берлина (1:3).

В первом тайме хозяева играли активнее и имели несколько хороших моментов для взятия ворот. В начале второго тайма Роберт Сков, который вышел на замену, подвел своих одноклубников, получив прямую красную карточку и пенальти на свои ворота. 11-метровый четко реализовал Крузе.

На 80-й минуте хозяева отыгрались усилиями Мунаса Даббура, однако не на долго. Сначала вышедший на замену Похьянпало в одно касание прошил ворота Бауманна, а затем Тойхерт, получивший мяч от Крузе, пробил в левый нижний угол и поставил точку в матче.

После встречи Унион поднялся на седьмую строчку в таблице (9 очков), а Хоффенхайм расположился на 12 месте с 7 очками.

Хоффенхайм — Унион 1:3

Голы: Даббур, 80 — Крузе, 60, Похьянпало, 85, Тойхерт, 90+4

Хоффенхайм: Бауманн — Пош (Сков, 34), Фогт, Акпогума, Руди, Сессеньйон — Самассеку, Гайгер (Баумгартнер, 62), Грилич (Клаусс, 81) — Даббур (Гачинович, 81), Бельфодиль (Адамян, 62).

Унион: Луте — Гюбнер, Кнохе, Фридрих, Ленц, Рейрсон (Гисельманн,87) — Гризбек (Бультер, 87), Андрич, Крузе, Гентнер (Тойхерт, 83) — Авоньи (Похянпало, 77).

Предупреждения: Баумгартнер, Луте, Гризбек

Удаление: Сков (грубая игра)