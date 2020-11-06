Германия

Football.ua анонсирует поединки чемпионата Германии.

Немецкие команды, которые покуражились в Лиге чемпионов и Лиге Европы, теперь готовятся выяснять отношения друг с другом в рамках чемпионата. Тем более, жарких очных противостояний будет хватать и помимо Дер Класикер, о котором поговорим отдельно. Тут и битва Байера против Гладбаха, Вольфсбурга против Хоффенхайма и многое другое.

Седьмой тур:

Вердер — Кельн

Пятница, 6 ноября, 21:30, Везештадион. Прямая трансляция на Megogo

Вердер сумел удачно стартовать в текущем чемпионате — команда набрала уже девять очков, комфортно заняв место в середине турнирной таблицы. Кельн не может и близко похвастаться похожими результатами. "Козлы" за шесть туров набрали лишь два очка, и в грядущем матче будут иметь статус аутсайдера. Тем не менее, с точки зрения дальнейшей борьбы за выживание, набирать очки в поединках с такими командами, как Вердер, крайне важно.

Ориентировочные составы:

Бремен: Павленка — Велькович, Мойсандер , Фридль — Гебре Селассие, Эггештайн, Гросс, Мбом — Биттенкур, Рашица — Сарджент

Кельн: Т. Хорн — Вольф, Борнау, Чихос, Й. Хорн — Схири, Озкан — Лимниос, Рекшбекай, Якобс — Андерссон

Не сыграют: Агу, Фуллкруг — Кайнц, Модест, Дуда, Гектор

прогноз 1:1

Лейпциг — Фрайбург

Суббота, 7 ноября, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Отличный шанс для Лейпцига добыть победу, чтобы опередить кого-то из пары Боруссия Д — Бавария. "Быки" сейчас в хорошей форме — накануне команда отпраздновала победу в Лиге чемпионов над ПСЖ, и теперь главная задача — не перегореть против Фрайбурга. "Грифы", пока что, выглядят бледной тенью самих себя в текущем сезоне. Фрайбург плетется в нижней половине турнирной таблицы, и пока сложно представить, за счет чего гости отберут очки у хозяев.

Ориентировочный состав:

Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Конате, Орбан — Хайдара, Сабитцер, Кампль, Анджелино — Ольмо, Форсберг — Поульсен

Фрайбург: Мюллер — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер — Саллай, Сантамария, Хефлер, Грифо — Хелер, Петерсен

Не сыграют: Клостерманн, Упамекано — Хаберер, Флеккен

прогноз 3:1

Унион — Арминия

Суббота, 7 ноября, Ан дер Альтен Форстерай, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Унион пока что демонстрирует, что "синдром второго сезона" на них не распространяется. "Железные" отлично стартовали в чемпионате, уже отдалившись на семь пунктов от зоны вылета. Берлинцы обжились в Бундеслиге, и подходят ко встрече против Арминии в статусе фаворита. Билефельдцы идут на 15-м месте с четырьмя очками, но вряд ли от них ожидали большего.

Ориентировочные составы:

Унион: Люте — Фридрих, Кнохе, Хюбнер — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Крузе, Бюльтер — Похьянпало

Билефельд: Ортега — Бруннер, Пипер, Ван дер Хорн, Лукоки — Приетль, Хартель — Суку, Доан, Кордова — Клос

Не сыграют: Промель, Уджа — Вогльсаммер

прогноз 2:0

Майнц — Шальке

Суббота, 7 ноября, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Поединок двух последних команд чемпионата. Многострадальный Шальке в очередной раз постарается добыть победу в рамках чемпионата. "Синие" уже вышли на второе место в истории Бундеслиги по количеству игр без побед — 22 матча. Ситуация у Майнца в текущем розыгрыше не лучше. Если Шальке хотя бы имеет в своем активе две ничьи, то "карнавальники" проиграли все шесть поединков чемпионата.

Ориентировочный состав:

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Килиан, Ниакате, Бросински — Кунде, Латца — Озтунали, Боэтиус, Куайсон — Матета

Шальке: Реннов — Тиав, Сане, Насташич — Людвиг, Маскарелл, Боздоган, Очипка — Харит — Пациенсия, Ут

прогноз 1:1

Аугсбург — Герта

Суббота, 7 ноября, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Обе команды считаются уверенными середняками Бундеслиги, но старт сезона у коллективов получился контрастным. "Фуггеры", возможно, прыгнули немного выше своей головы, добыв 10 очков в шести встречах. На сегодняшний день команда единолично занимает шестую строчку, чему клуб и болельщики могут быть довольны.

От Герты ожидания были совсем другие. Амбиции берлинцев потенциально затрагивают Лигу Европы, и для конечного положительного результата Герте крайне важно набирать очки с подобными оппонентами.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Гикиевич — Гумни, Гувелеу, Удуохай, Яго — Калиджури, Хедира, Грузо, Варгас — Грегорич, Хан

Герта: Шволов — Пекарик, Бойята, Альдерете, Миттельштадт — Дарида, Штарк, Гендузи — Кунья — Лукебакио, Кордова

Не сыграют: Фламбергер, Моравек — Аскасибар, Тусар

прогноз 2:2

Штутгарт — Айнтрахт

Суббота, 7 ноября, Мерседес-Бенц Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Штутгарт — это еще одна команда, которая удивила со знаком плюс. "Швабы" с "орлами" имеют равное количество очков и, объективно, форма коллективов примерно одинаковая. В пользу Штутгарта можно сказать, что команда последний раз проигрывала лишь в первом туре. С другой стороны, помимо Байера, соперники уровня повыше "швабам" не попадались, и Айнтрахт может стать настоящим истыпанием для хозяев.

Ориентировочный состав:

Штутгарт: Кобель — Штензель, Каразор, Кемпф — Силас, Эндо, Мангала, Соса — Дидави, Кастро — Гонсалес

Франкфурт: Трапп — Абрахам, Хасебе, Хинтереггер — Туре, Роде, Ильсанкер, Юнес — Камада — Дост, Сильва

Не сыграют: Томми, Мавропанос — Аче

прогноз 0:3

Вольфсбург — Хоффенхайм

Воскресенье, 8 ноября, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Обе команды, которые заведомо рассматриваются как претенденты на еврокубки, довольно трудно вкатываются в сезон. Вольфсбург уже традиционно практически все свои матчи заканчивает вничью — одна победа над Арминией, пять мировых. Хоффенхайм более динамичен. "Деревенские" умудряются обыгрывать Баварию и проигрывать Униону, потому сложно предугадать, что ждать от Хоффе в игре против крепкой команды.

Ориентировочный состав:

Вольфсбург: Кастельс — Баку, Лакруа, Брукс, Руссиьйон — Шлагер, Арнольд — Штеффен, Мехмеди, Брекало — Вегхорст

Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Фогт, Акпогума — Руди, Гриллич, Самассеку, Сессеньон — Баумгартнер — Даббур, Бельфодил

Не сыграют: Брума, Гилавоги, Отавио — Бичакчич, Гейгер, Пош, Сков, Стафилидис

прогноз 2:1

Байер — Боруссия М

Воскресенье, 8 ноября, БайАрена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Если бы не Дер Класикер, то все внимание в Бундеслиге было бы приковано к данному матчу. Команды в текущем сезоне претендуют как минимум на зону Лиги чемпионов, да в нынешнем сезоне еврокубков у коллективов все хорошо.

Украинские болельщики прекрасно знают, как дела у Гладбаха. На неделе команда Розе просто уничтожила Шахтер со счетом 6:0. Байер, который выступает в Лиге Европы, также набирает очки в группе без особых проблем. Команды находятся в отличной форме, а очный матч даст ответ на вопрос, кто же все-таки лучше на этом отрезке сезона.

Ориентировочный состав:

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, С. Бендер, Синкгравен — Баумгартлингер — Бейли, Виртц, Амири, Диаби — Аларио

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Крамер, Нойхаус — Хофманн, Штиндль, Тюрам — Плеа

Не сыграют: Ариас, Паулиньо — Поульсен

прогноз 2:4

Таблица: