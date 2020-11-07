Германия

Завершились очередные матчи седьмого тура чемпионата Германии.

Субботние матчи седьмого тура первенства Бундеслиги в Лейпциге, Берлине и Аугсбурге не подарили болельщикам упорной борьбы.

Все поединки завершились разгромными победами двух берлинских команд и РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг — Фрайбург 3:0

Голы: Конате, 26, Забитцер, 70, с пенальти, Анхелиньо, 89.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле (Хенрихс, 46), Конате, Орбан, Анхелиньо — Забитцер, Кампль (Адамс, 82), Айдара (Ольмо, 63) — Нкунку (Хван, 87) — Поульсен, Форсберг (Серлот, 63).

Фрайбург: Мюллер — Кюблер (Шмид, 64), Гульде (Квон, 84), Линхарт, Хайнтц, Гюнтер — Сантамария (Грифо, 64), Хефлер (Чжон, 75), Темпельманн — Саллаи (Петерсен, 75), Хелер.

Предупреждения: Орбан, Хенрихс — Линхарт, Гульде, Темпельманн.

Унион — Арминия 5:0

Голы: Эндо, 3, Андрих, 13, Беккер, 45+2, Крузе, 52, с пенальти, Тешер, 89.

Унион: Люте — Триммель, Фридрих, Кнохе, Ленц — Гентнер (Грисбек, 73), Андрих — Беккер (Мациевски, 83), Крузе (Тешер, 82), Эндо (Гогия, 20) — Похьяпало (Авонийи, 73).

Арминия: Морено — Брюннер, Пайпер, ван дер Хорн, Лаурсен — Притль, Майер (Зейферт, 46) — Доан (Кордова, 82), Хартель (Ябо, 46), Суку (Кунце, 46) — Клос (Шипплок, 88).

Предупреждение: ван дер Хорн.

Аугсбург — Герта 0:3

Голы: Кунья, 44, с пенальти, Лукебакио, 51, Пьонтек, 85.

Аугсбург: Гиктевич — Гумны, Гоувелев, Удуокаи, Яго — Калиджури, Штробль (Хедира, 76), Груэсо (Рихтер, 77), Варгас (Оксфорд, 76) — Грегорич (Нидерлехнер, 60), Ханн (Финнбогассон, 60).

Герта: Шволов — Пекарик, Боята (Дардаи, 88), Адерете, Платтенхардт — Штарк, Гендузи — Дарида (Левен, 88), Кунья (Леки, 90+2) — Лукебакио (Нганкам, 88), Кордоба (Пьонтек, 46).

Предупреждения: Калиджури, Гоувелеув, Груэсо.