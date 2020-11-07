Два гола Роберта Левандовски не были засчитаны после просмотра повтора на системе VAR, но "шмелям" это не помогло (3:2).
Боруссия Д — Бавария, Getty Images
07 ноября 2020, 21:32
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Боруссия Д:
Боруссия Д — Бавария 2:3
Голы: Ройс, 45 — Алаба, 45+3, Левандовски, 48
Бюрки — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни (Беллингэм, 60) — Санчо (Азар, 69), Ройс, Рейна (Брандт, 70) — Холанд.
Бавария:
Нойер — Сарр, Боатенг (Мартинес, 69), Алаба, Эрнандес — Киммих (Толиссо, 36), Горецка — Коман (Сане, 69), Мюллер, Гнабри — Левандовски.
Предупреждения: Хуммельс, Витсель — Киммих, Левандовски