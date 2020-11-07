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Боруссия Д — Бавария 2:3
Голы: Ройс, 45 — Алаба, 45+3, Левандовски, 48

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни (Беллингэм, 60) — Санчо (Азар, 69), Ройс, Рейна (Брандт, 70) — Холанд.

Бавария: Нойер — Сарр, Боатенг (Мартинес, 69), Алаба, Эрнандес — Киммих (Толиссо, 36), Горецка — Коман (Сане, 69), Мюллер, Гнабри — Левандовски.

Предупреждения: Хуммельс, Витсель — Киммих, Левандовски