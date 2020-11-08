Германия

Вашему вниманию видеообзор поединка Бундеслиги.

В поединке седьмого тура чемпионата Германии Бавария на выезде в рамках дерби сумела обыграть Боруссию Д.

Таким образом, мюнхенцы заняли первую строчку в таблице, а дортмундцы опустились на третью позицию.

Боруссия Д — Бавария 2:3

Голы: Ройс, 45, Холанд, 83 — Алаба, 45+3, Левандовски, 48, Сане, 80.

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни (Беллингэм, 60) — Санчо (Азар, 69), Ройс, Рейна (Брандт, 70) — Холанд.



Бавария: Нойер — Сарр, Боатенг (Мартинес, 69), Алаба, Эрнандес — Киммих (Толиссо, 36), Горецка — Коман (Сане, 69), Мюллер, Гнабри — Левандовски.



Предупреждения: Хуммельс, Витсель — Киммих, Левандовски