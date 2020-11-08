Германия

"Волки" по-прежнему не знают поражений в текущем розыгрыше Бундеслиги.

В поединке седьмого тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург принимал на своем поле Хоффенхайм.

Несмотря на забитые два мяча в первом тайме, подопечные Оливера Гласнера могли упустить победу в концовке матча.

На 87-й минуте Адамян сократил отставание Хоффенхайма, а уже в компенсированное время арбитр назначил в ворота Вольфсбурга пенальти. Тем не менее, Кастельс парировал удар и сохранил для "волков" победный счет.

Вольфсбург — Хоффенхайм 2:1

Голы: Штеффен, 5, Вегорст, 26 — Адамян, 87

Вольфсбург: Кастельс, Лакруа, Брукс, Руссийон, Баку, Арнольд, Шлагер (Понграчич, 90), Штеффен (Жоао Виктор, 71), Брекало (Герхардт, 71), Вегорст, Филипп (Мехмеди, 62).

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Богарде (Клаусс, 87), Акпогума, Баумгартнер, Сессеньон, Самассеку (Бебу, 74), Гриллич (Адамян, 59), Руди, Бельфодиль (Гачинович, 59), Даббур.

Предупреждения: Брукс - Баумгартнер, Руди, Фогт.