Германия

Футболист еще может вернуться в "бундестим".

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что следит за выступлениями полузащитника Марио Гетце в нидерландском ПСВ, куда он перебрался в летнее трансферное окно.

"В Германии все всегда было сосредоточено на Марио Гетце. Когда он забил гол в 2014 году, у него был багаж, который, должно быть, был тяжелым бременем. Сейчас он отлично начал в ПСВ и я искренне рад за него. Он выглядит очень свежо, играет с вдохновением. Мы не упускаем Марио из виду".

"Последние несколько недель я часто контактировал с Марио. Он продолжает держать меня в курсе всего, что с ним происходит. С моей точки зрения, он принял правильное решение для себя — а именно осмелился начать карьеру за пределами Бундеслиги", — цитирует Лева Sportbuzzer.

Отметим, последний матч за сборную Германии Гетце сыграл еще в 2018 году в рамках квалификации на ЧМ-2018.