Германия

Юный американский полузащитник отметил свое 18-летие знаковым подписанием.

Как сообщает ESPN, со ссылкой на свои источники, недавно дебютировавший в составе своей национальной сборной американский полузащитник Джованни Рейна отметил свое 18-летие подписанием долгосрочного контракта с дортмундской Боруссией.

Источник также сообщает, что сам игрок неоднократно проявлял интерес к клубам английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги, однако окончательно решил сосредоточиться на своем выступлении за "шмелей".

Джованни подписал трехлетний контракт с Дортмундом в ноябре 2018 года, однако к команде присоединился лишь в июле 2019 года, дебютировав в основном составе команды только в феврале 2020-го.

В текущем сезоне на его счету 12 матчей за коллектив Люсьена Фавра, в которых он оформил 7 результативных действий (2 гола + 5 передач).

Ближайшим матчем с участием Джованни Рейны может стать товарищеская игра сборной США против Панамы, которая состоится 16 ноября.