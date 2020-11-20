Германия

Евгений Кузьменко анализирует ситуацию, сложившуюся сегодня в сборной Германии, давая четкое понимание, что увольнение Йоахима Лева — плохое решение.

Сборная Германии несколько дней назад "оформила" свое самое крупное поражение за последние 89 лет. Не мудрено, что после 0:6 от испанцев футбольная общественность вновь надела маску палача и пытается побыстрее казнить Йоахима Лева. Оно и понятно, когда ты тренер такой команды, как национальная сборная Германии, тебе не то, что 0:6 проигрывать нельзя, тебе вообще по сути нельзя проигрывать. Лимит поражений в год – минимальный. Любая очередная неудача добавляет полосочку в loading графы "казнить".

Да, немцы провалились на ЧМ-2018. Да, у немцев, как кажется на первый взгляд, затянулась перестройка. Да, главный тренер регулярно принимает не самые популярные решения. И все же, при всем при этом, убирать Лева прямо сейчас – это плохая затея. Вот три причины, почему Йоги должен остаться у руля "Die Mannschaft" как минимум до завершения Евро-2021.

1. У сборной Германии нет стабильности, но во многих игровых аспектах она ПРОГРЕССИРУЕТ. В марте 2019 года Йоахим Лев объявил о том, что больше не будет вызывать в сборную трех чемпионов мира: Джерома Боатенга, Матса Хуммельса и Томаса Мюллера. Тогда это решение можно было обозначить как "Смена поколений в сборной Германии выходит на финишную прямую". Что мы имеем за полтора года? 14 официальных матчей: 7 побед, 5 ничьих, 2 поражения, разница мячей 40- Этот период смело можно называть "периодом нестабильности". Германия только в пяти из этих 14 матчей не пропускала – в играх против Беларуси и Эстонии это сделать не так сложно. Но более-менее серьезный соперник постоянно создавал проблемы немцам. И все же, несмотря на очевидные вопросы с точки зрения оборонительной игры и нехватку баланса, немецкая сборная прогрессирует в иных аспектах: А) Йоахим Лев становится вариативным. В матчах Лиги Наций в сентябре и октябре сборная Германии играла с тремя центральными защитниками. Ранее такая модель практически никогда не использовалась. Но те 3-4 матча, пусть и не в полной мере, продемонстрировали, что и у такой тактики в этой сборной есть будущее. Хоть, как и любую новую систему, ее еще нужно испытывать и доводить до ума. Б) Йоахим Лев хочет играть в ультра-атакующий футбол. Приглашение в сборную таких игроков, как Робин Госенс, Робин Кох, Филипп Макс и некоторые эксперименты с их позициями – это все желание тренера удивить соперника в атаке. И порой это удается. Новые принципы в построении позиционных атак – весьма перспективные. Да, мы опять возвращаемся к тому, что это снижает игровой баланс "атака-оборона", но ни одна система не может стать эффективной не пройдя ряд тестов. Их у тренерского штаба "Ди Манншафт" было не так и много, как кажется. Нужно время. В) Универсализация ролей. Сегодняшняя сборная Германии – одна из самых интересных сборных Европы с точки зрения непредсказуемости в атакующих действиях и размытии ролей игроков. У немцев есть классная тройка нападающих, которая часто действует максимально хаотично. Сане, Гнабри и Вернер умело создают так называемый «контролируемый хаос» (каждый может оказаться на месте каждого), ликвидировать последствия которого защитникам соперника, чаще всего – очень сложно. 2. В нестабильности сборной виноват не только тренерский штаб. В DFB все очень плохо. А вот внутри немецкого футбольного союза происходит как раз-таки неконтролируемый хаос. За последние 4 года в DFB трижды менялся президент. В 2016-м Вольфганга Нирсбаха (он шел одним из подозреваемых по делу о покупке Германией прав на проведение ЧМ-2006) сменил Райнхард Гриндель – тоже персонаж весьма сомнительный. Не удивительно, что и он долго не продержался. Политик Гриндель не сумел урегулировать политическую ситуацию вокруг фото Месута Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом перед ЧМ-2018, и как следствие сборная потеряла важного игрока (как бы вы не относились к Месуту, но это правда. Тем более, если взять период двухлетней давности). Кроме того, Гриндель утаил от президиума DFB информацию о своих доходах, а также о подаренных ему дорогих часах Григорием Суркисом. Сменивший в 2019 году Гринделя Фриц Келлер тоже пока не блещет. Функционер обещал масштабные реформы, но за год не изменилось по сути ничего. Вместо этого – обыски в офисах этого года, которые были связаны с новыми финансовыми махинациями. Кроме того, есть и вещи, которые напрямую касаются футболистов национальных сборных страны. Недавно DFB сообщил всем бывшим игрокам сборной, что больше не будет предоставлять им бесплатные билеты на матчи, объяснив это какими-то нюансами в налогах. Союз также не организовал никакого мероприятия в честь 30-летия победы сборной на ЧМ-1990, что сильно задело чемпионов мира.

В общем, DFB сильно нуждается в обновлении и реформации. Результаты сборной так или иначе зависят от главного футбольного органа страны.

3. Леву по-прежнему доверяют, и только он знает, КАКОЙ ИМЕННО должна стать эта сборная.

Революция и смена поколений в немецкой сборной – целиком и полностью дело рук тренерского штаба Йоги Лева. Да, некоторые важные его члены, такие как например Ханси Флик, уже покинули коллектив. И все же, только Лев и его команда знают, как должна выглядеть сборная Германии в ближайшие 3-4 года.

Важно понимать, что такие перестройки не делаются под 1-2 турнира. Как правило, они продумываются и реализуются с потенциалом на десяток лет – а это, 4-5 крупных форумов сборных. Руководство Немецкого футбольного союза доверило эту важнейшую миссию Леву, и по-прежнему верит в его дело.

Смена поколений в сборной страны – всегда тяжелый процесс, который, как правило, сопровождается болезненными поражениями. Однако важно среди них разглядеть тот потенциал, который закладывает тренерский штаб в новую, молодую команду. Думается, у Лева и его идей, он все еще есть.

Потому убирать Лева именно сейчас, за полгода до старта Евро-2021, как мне представляется, далеко не лучшее решение. Какой бы тренер не пришел, ему будет крайне тяжело успеть адаптироваться в имеющийся контекст немецкого руководящего аппарата и конкретной команды национальной сборной.

Фриц Келлер на вчерашнем кризисном собрании в очередной раз высказался о доверии к Леву. Кроме самого тренера и президента

Что ж, подводя итоги, хочется еще раз сказать – у нынешней сборной Германии Йоахима Лева действительно есть проблемы. Как игровые, так и, возможно, стратегические. При этом, важно замечать и прогресс в некоторых аспектах, который тоже, безусловно, есть. Также не забываем, что тренерский штаб работает в определенных условиях, которые обеспечивает управляющий орган немецкого футбола, и условия эти нынче далеки от идеала. Потому увольнять Лева и в срочном порядке назначать другого специалиста – решение эмоциональное и не рациональное. Йоги и его штаб точно должны готовить Die Mannschaft к Евро-2021. После чего, вопрос его будущего может быть снова пересмотрен и скорректирован.

В материале использован фрагмент перевода Ольги Орловой о DFB.

Евгений Кузьменко, Football.ua