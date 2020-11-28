Команды выдали голевой поединок.
Вольфсбург — Вердер, Getty Images
28 ноября 2020, 14:37
В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург дома обыграл бременский Вердер (5:3).
"Волки" поднялись на пятое место в турнирной таблице, а Вердер оказался на десятом месте.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Вольфсбург - Вердер 5:3
Голы: Баку, 22, Брукс, 25, Вегорст, 37, 76, Бялек, 90+5 - Битенкур, 13, Мевальд, 35, Брукс, 47 (АГ).
Вольфсбург: Кастельс, Лакруа, Брукс, Руссийон (Пауло Отавио, 81), Баку, Арнольд, Брекало (Жоао Виктор, 90), Штеффен (Филипп, 65), Шлагер, Вегорст, Мехмеди (Бялек, 81).
Вердер: Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Фридль, Аугустинссон, Битенкур (Агу, 71), Эггештайн, Рашица (Чонг, 72), Мбом (Мевальд, 32), Гросс (Вольтемаде, 84), Осако (Зельке, 84).
Предупреждения: Лакруа, Арнольд — Мбом, Мевальд.
Удаление: Мевальд, 80.