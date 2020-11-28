Германия

Команды в голевом поединке поделили очки.

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги Унион Берлин сыграл в результативную ничью с франкфуртским Айнтрахтом (3:3).

На первых минутах хозяева забили дважды. Сначала отличился Андрих, а затем с пенальти свой мяч забил Крузе. Гости до перерыва сумели выровнять положение. На 27-й Андре Силва забил первый мяч, а на 37-й — второй.

Во втором тайме команды обменялись голами. Бас Дост на 79-й вывел Айнтрахт вперед, но на 82-й Крузе сравнял. Это был последний гол в игре.

Унион — Айнтрахт 3:3

Голы: Андрих, 2, Крузе, 6, 82 — Силва, 27, 38, Дост, 79

Унион Берлин: Люте — Фридрих, Ленц, Триммель, Кнохе, Премель (Грисбек, 84), Андрих, Беккер (Гогия, 73), Ингвартсен (Бюльтер, 84), Авонийи — Крузе.

Айнтрахт Ф: Трапп — Абраам, Хинтереггер, Ндика, Дурм (да Кошта, 78), Соу (Роде, 87), Костич, Ильзанкер, Камада — Андре Силва, Дост.

Предупреждения: Премель, Соу, Ленц, Ндика, Ильзанкер