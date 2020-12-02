Германия

Мюнхенцы намерены усилить центр поля.

Мюнхенская Бавария в зимнее трансферное окно намерена усилиться двумя полузащитниками.

Речь идет про Флориана Нойхауса и Дениса Закарию, выступающих за Боруссию М. Об этом сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.

Флориан Нойхаус является одним из Лидеров Боруссии и игроком сборной Германии. В текущем сезоне он сыграл за клуб 15 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами. Что касается Закарии, то на его счету всего четыре матча в текущем сезоне. Остальные он пропустил из-за травмы.

В ноябре 2019 года Нойхаус поставил подпись под новым контрактом сроком на пять лет. Соглашение швейцарца Закарии действует до лета 2022 года.