Мюнхенцы намерены усилить центр поля.
Флориан Нойхаус и Денис Закария, Getty Images
02 декабря 2020, 18:22
Мюнхенская Бавария в зимнее трансферное окно намерена усилиться двумя полузащитниками.
Речь идет про Флориана Нойхауса и Дениса Закарию, выступающих за Боруссию М. Об этом сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.
Флориан Нойхаус является одним из Лидеров Боруссии и игроком сборной Германии. В текущем сезоне он сыграл за клуб 15 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами. Что касается Закарии, то на его счету всего четыре матча в текущем сезоне. Остальные он пропустил из-за травмы.
В ноябре 2019 года Нойхаус поставил подпись под новым контрактом сроком на пять лет. Соглашение швейцарца Закарии действует до лета 2022 года.