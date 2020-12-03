Германия

Наставник дортмундской Боруссии прокомментировал ничейный исход противостояния его команды против римского Лацио.

В пятом туре Лиги чемпионов УЕФА дортмундская Боруссия принимала на своем поле римский Лацио, выражая явное стремление оставить за собой первую строчку в турнирной таблице квартета. Однако травма Эрлинга Холанда оказала слишком пагубное влияние на атакующую линию "шмелей", в результате чего они так и не смогли обыграть "орлов" (1:1).

Наставник дортмундской Боруссии Люсьен Фавр в своем послематчевом интервью пожаловался на плохую реализацию голевых моментов своими подопечными, а также на театральную игру со стороны соперников, которые таким образом получили право на пенальти во втором тайме. Его слова приводит официальный сайт клуба.

"Мы играли против хорошего соперника. Мы не можем побеждать в каждом матче со счетом 3:0; это невозможно. У нас были возможности, и мы могли сделать счет 2:0 или 2:1, чуть позже. Мы этим не воспользовались, пропустили ненужный гол.

Это не был пенальти, а цирк! Это был театр с явно переигрывавшим актером. Но никто из арбитров ничего не сказал. В итоге, 1:1, что не соответствует реальному положению вещей. Мы могли выиграть сегодня. Ограничились лишь гарантированным выходом в плей-офф. Пусть теперь это будет самым главным итогом матча", — резюмировал наставник.

В последнем туре дортмундская Боруссия будет проводить гостевое противостояние с явным аутсайдером группы — санкт-петербургским Зенитом.