Германия

Дортмундцы не смогут рассчитывать на норвежца.

Боруссия Д подтвердила, что Эрлинг Холанд пропускает матч против Лацио из-за повреждения подколенного сухожилия.

Как сообщает ESPN, в этому году норвежского нападающего мы больше не увидим.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел в составе Боруссии 14 игр, в котрых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Не так давно он получил награду Golden Boy-2020, которая вручается лучшему молодому футболисту года.