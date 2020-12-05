Германия

Легенда Баварии высоко оценил футболиста.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что считает голкипера команды Мануэля Нойера лучшим в мире.

"Мануэлю Нойеру сейчас 34 года, и он становится все лучше и лучше. Он похож на красное вино, которое созревает каждый год. Он предвидит почти каждый удар, откуда бы он ни исходил, и делает сейв. Мы видели это в последние пару недель в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Он лучший вратарь в мире, я думаю, он даже лучший голкипер всех времен.

У нас всегда были хорошие вратари в Германии, в Баварии, когда вы говорите о Зеппе Майере или Оливере Канне, но я думаю, что Мануэль Нойер вывел игру на новый уровень", — сказал Румменигге Bundesliga.com.

Напомним Нойер стал лучшим голкипером 2020-года по версии ESPN.